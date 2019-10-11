3 وزراء يفتتحون حديقة العلم ومتحف واستراحة الرئيس السادات بسانت كاترين

الملتقى يساهم فى الترويج لصورة مصر السلام ونشر روح التسامح وقبول الآخر



افتتح وزراء التنمية المحلية، والأوقاف، والشباب والرياضة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، الجمعة، حديقة العلم ومتحف واستراحة الرئيس محمد أنور السادات حيث تم ترميم الاستراحة خلال الفترة الماضية مع الحفاظ على المقتنيات الأصلية الخاصة بالسادات كما هي بمدينة سانت كاترين.

جاء ذلك على هامش حضور وزير التنمية المحلية، فعاليات ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان "هنا نصلى معا" والذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية بمحافظة جنوب سيناء وبحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب ووفود وشخصيات مرموقة من دول العالم والمنظمات الدولية وعدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسى بالقاهرة.

وشاهد الوزراء فيلما تسجيليا يرصد الفترة التي قضاها الرئيس السادات لحظة رفع العلم المصري في ٢٥ نوفمبر ١٩٧٩ بعد انتصارات أكتوبر واستعادة سيناء وأول زيارة للرئيس السادات لوادي الراحة وزيارة دير سانت كاترين واستقبال مطران ورهبان الدير له.

ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، أن الملتقى يساهم فى الترويج لصورة مصر الحقيقية وإبراز الدور الهام الذى تلعبه القاهرة فى نشر السلام والتسامح والمحبة وقبول الآخر فى المنطقة ، لافتاً إلي أهمية هذا الملتقى فى إرسال رسالة سلام عامة للإنسانية من أرض سيناء تؤكد الصورة الصحيحة لمصر ولتكون مدينة سانت كاترين رمزاً للتسامح الديني ونبذ العنف والتصدي للتشدد .

وأوضح، أن الوزارة قامت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية بالإشراف على مجموعات العمل التى تم تشكيلها من كافة الوزارات والجهات المعنية لمتابعة كافة الإستعدادات الخاصة بعقد الملتقى لضمان سرعة إنجاز التكليفات.

وأكد أن الوزارة استضافت عدة إجتماعات بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور ممثلو وزارات الدفاع والداخلية والثقافة والسياحة والطيران المدنى والآثار والبيئة والنقل والأوقاف والإتصالات والإسكان.

وأضاف أنه تم خلال تلك الإجتماعات توزيع المهام المكلفة بها كل وزارة والتوقيتات المحددة للإنتهاء منها بدقة وكفاءة بما يساعد فى إظهار الملتقى بشكل حضارى يليق بإسم مصر بالإضافة لتوضيح سماحة الشعب المصرى ومحبته للسلام وأنها بلد الأمن والآمان والسلام .

وأشار إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع مجلس الوزراء أيضاً لإتاحة المبالغ المالية المطلوبة لبعض المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والأساسية لمدينة سانت كاترين خاصة رصف الطرق من المطار إلى المدينة بطول حوالى 5 كيلو متر وإنشاء نظام تأمين بالكاميرات للطرق والمنطقة التى سوف تشهد الإحتفالية .

وأكد أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من أعمال تطوير مطار سانت كاترين ورفع كفاءة ممر المهبط وإعادة طلاء السطح وتخطيط العلامات الملاحية.

وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير منطقة وادى دير سانت كاترين وإنارتها ، حيث تم تمهيد الممر الواصل الى الدير بطول 1.6 كيلو متر بإستخدام أحجار طبيعية بالاضافة إلى معالجة الواجهات الخارجية لمحلات المنطقة بإستخدام الأحجار والأخشاب الطبيعية .

وأضاف الوزير، أنه تم أيضاً الإتفاق مع شركة بوابة مصر الرقمية ( EGY GATE ) لإعداد مادة فيلمية عن منطقة سانت كاترين والإحتفالية التى ستشهدها المنطقة لإقامة فاعليات " هيا نصلى معاً " لإستخدامها فى الدعاية السياحية للمنطقة وجنوب سيناء بصفة عامة، مضيفاً أن وزارة التنمية المحلية قامت أيضاً بدعم ميزانية المحافظة خلال الفترة الماضية بمبلغ 5 مليون جنيه لرفع كفاءة البنية التحتية لمدينة سانت كاترين ومنطقة الاحتفال .

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء على الإرتقاء بمدينة سانت كاترين تراثياً وثقافياً وحضارياً لتكون مدينة مميزة عالمياً ووضعها على خريطة السياحة المصرية بصورة قوية خلال الفترة المقبلة ، ودعم المناطق السياحية والآثرية والثقافية وإطلاق حملات للترويج للسياحة بمنطقة سانت كاترين .

وشدد وزير التنمية المحلية على الأهمية التاريخية والآثرية والدينية لموقع دير سانت كاترين حيث يقوم بزيارته عدد كبير من السائحين من مختلف جنسيات العالم.