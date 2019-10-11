مقتل جندي تركي وإصابة 3 في اشتباكات بشمال سوريا

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، خلال اشتباكات في إطار عملية "نبع السلام" في منطقة شرق الفرات، شمالي سورية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول: "ببالغ الحزن تلقينا نبأ الحادث، ندعو الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

وأضاف: "نقدم التعازي لذويه وللقوات المسلحة التركية والشعب التركي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري"، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سورية.

وبحسب الأناضول، تسعى العملية العسكرية إلى "القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".