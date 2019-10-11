فريق وسط البلد يختتم فاعليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة للجاز

اختتم فريق "وسط البلد"، أمس الخميس، فاعليات حفل افتتاح للدورة الحادية عشر من مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى للجاز، والذي تستمر فاعلياته حتى غدا السبت 12 أكتوبر، بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقدم "وسط البلد" خلال الحفل عددا من الأغنيات منها "قل للمليحة، أنتيكا، آه يا لاللى، شمس النهار، وغيرها، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما شارك خلال حفل افتتاح المهرجان عدد من الفرق هي سيركل أوف فور، وذا جيبسي جاز بروجيكت من مصر، بالإضافة لوارتفارك ودرامز يونايتد من هولندا.

ويستضيف المهرجان اليوم الجمعة لأول مرة الفنان الأردني الشاب عزيز مرقه، والفنانة يسرا الهواري التي تغني مع فرقتها في حفل ختام المهرجان.

ويقام على هامش المهرجان عدد من الفعاليات مثل ورش العمل وحلقات العزف المشترك وعروض لأفلام وثائقية وبرامج موسيقية للأطفال، ويقام أيضاً معرض للصور الفوتوغرافية التي توثق 10 سنوات من عمر المهرجان منذ إنشاءه.

مهرجان القاهرة للجازتأسس عام 2009 بمبادرة من المؤلف وعازف البيانو المصري عمرو صلاح بدافع وطني لوضع مدينة القاهرة على قائمة المدن العالمية التي تقيم إحتفالية خاصة بموسيقى الجاز ليعكس صورة للرقي الثقافي للدولة و المجتمع المصري و يساهم في المحافظة على هذا التراث الإنساني و نشره بصورة أوسع بين المجتمع، و أيضاً لإضافة حدث ثقافي يليق بمكانة مدينة القاهرة التي يعتبرها العالم مركزاً من مراكز الإشعاع الثقافي. قدم المهرجان على مدار تاريخه أسماء عالمية مثل: زياد الرحباني، جيلبرتو جيل، هان بيننك وكارلس بينافنت ، وقام بتكريم رموز الموسيقى في مصر والعالم مثل الفنان يحيي خليل، الموسيقار عمر خيرت، نصير شمه و هاني الأزهري.

يتبنى المهرجان رسالة تقديم ونشر موسيقى الجاز في مصر وإتاحة الفرصة للتفاعل الثقافي والفني بين الفنانين المصريين والفرق الزائرة من أجل الإرتقاء بالمشهد الموسيقي المصري. وفي هذا السياق تقام ثلاث ورش عمل مشتركة تقدمها الفرق الهولندية و الفنان الإيطالي وعازف البيانو الشهير ليفيو مينافرا برعاية مركز The Music Hub الذي أسسه الفنان المصري الشاب رامي عطاالله.