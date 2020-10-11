ديوكوفيتش «المتحفز» يلتقى نادال «الخبير» في نهائي مثير لرولان جاروس

يتطلع كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافاييل نادال إلى الاقتراب خطوة جديدة من رصيد منافسهما السويسري روجيه فيدرر في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى عندما يلتقيا اليوم في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس).

ويستحوذ فيدرر على الرقم القياسى لعدد الألقاب التى يحرزها أى لاعب في تاريخ مشاركته ببطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى برصيد 20 لقبا مقابل 19 لقبا لنادال و17 لقبا لديوكوفيتش.

ولهذا، ستكون المواجهة المثيرة بين ديوكوفيتش ونادال المصنفين الأول والثانى عالميا وسيلة لكتابة سطر جديد في تاريخ هذه البطولات الكبيرة.

وتتسم المواجهة بين ديوكوفيتش ونادال بأنها أكثر المواجهات تكرارا بين لاعبين في التنس خلال العصر المفتوح حيث التقى اللاعبان 55 مرة سابقة ويلتقيان غدا للمرة 56 في مسيرتهما الرياضية مقابل 50 مواجهة بين ديوكوفيتش وفيدرر و40 مواجهة حتى الآن بين فيدرر ونادال.

وعندما ينزل اللاعبان إلى ملعب «فيليب شاترييه» ستكون بعض الأرقام القياسية على المحك بخلاف كبرياء الفوز بهذا اللقب في هذه الظروف الصعبة بسبب أزمة تفشى الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد والتى ضربت العالم في وسط هذا العام وأفسدت الروزنامة الرياضية في مختلف الألعاب.

وإضافة إلى الرقم القياسى الجديد في سجل المواجهات بين لاعبين في عصر التنس المفتوح، يستطع نادال تحسين الرقم القياسى الذى يستحوذ عليه في عدد مرات الفوز بلقب رولان جاروس حيث يسعى نادال لإحراز لقب البطولة للمرة الثالثة عشرة في مسيرته الرياضية حتى الآن.

وإذا حقق نادال هذا اللقب، سيعادل بذلك الرقم القياسى لعدد الألقاب في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى متساويا مع فيدرر في رصيد 20 لقبا.

وخلال المواجهات الـ55 السابقة بين ديوكوفيتش ونادال، يمتلك اللاعب الصربى الأفضلية برصيد 29 انتصارا مقبل 26 انتصارا لنادال لكن الأخير هو الملك المتوج على الملاعب الرملية ويحظى بسجل رائع في بطولة رولان جاروس.

ومن بين المواجهات السابقة بين اللاعبين، التقى ديوكوفيتش ونادال في 15 مباراة ببطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى وكان الفوز من نصيب ديوكوفيتش في تسع منها.

ويستطيع ديوكوفيتش، 33 عاما، الفائز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة رفع رصيده إلى 18 لقبا في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى والاقتراب خطوة من نادال وفيدرر حال فوزه باللقب غدا.

وقال ديوكوفيتش: «إنها البطولة التى فزت بها لأقل عدد من المرات (من بين جميع بطولات جراند سلام الأربع الكبرى). ولهذا، لدى حافز هائل لأحاول الفوز بكأس البطولة مجددا».

وفي المقابل، يحظى نادال بسجل رائع في هذه البطولة أكثر مما يحظى به أى لاعب آخر في هذه البطولة أو غيرها من بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى.

ورغم هذا، قال نادال إنه لا يمكنه اعتبار المواجهة مع نادال محسومة لصالحه في ظل هذه الأرقام.

وقال نادال: «أعلم أن هذا الملعب شهد أدائى بشكل جيد لفترة طويلة، وهذا يساعدنى».