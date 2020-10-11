 قوات يمنية توقف 130 مهاجرا أفريقيا غير نظامي جنوب غربي البلاد - بوابة الشروق
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قوات يمنية توقف 130 مهاجرا أفريقيا غير نظامي جنوب غربي البلاد

قوات يمنية - ارشيفية
قوات يمنية - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 6:29 م | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 6:29 م
أوقفت قوات تتبع الجيش اليمني، اليوم الأحد، 130 مهاجرا أفريقيا غير نظامي تم تهريبهم عبر البحر، في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال بيان صادر عن ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، إن دوريات من القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، أوقفت اليوم قاربا لأحد المهربين الأفارقة يحمل 130 أفريقيا في مديرية ذوباب بمحافظة تعز قادمين من جيبوتي بطريقة غير شرعية عبر البحر الأحمر.

ونقل البيان عن رئيس عمليات لواء باب المندب العقيد عادل المحولي قوله إنه تم إيقاف القارب والقبض على طاقمه والتحفظ عليهم، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود الأمنية التي تقوم بها القوات المشتركة بالساحل الغربي لتأمين المنافذ البحرية واستتاب الأمن ومحاربة التهريب وتطبيع الحياة.

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