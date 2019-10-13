أمن الجيزة يحبط سرقة محل تجاري بالدقي

تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخصين؛ لاتهامهما بسرقة خزينة من محل تجاري بالدقي، تحتوي على مبلغ مالي 174 ألف جنيه، وتبين من خلال التحريات أن أحد المتهمين يعمل بالمحل.

‫وخلال مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الدقي، بمديرية أمن الجيزة، تم ضبط المتهمين، يحملان خزينة حديدية متوسطة الحجم، ويشرعان في وضعها داخل حقيبة سيارة ملاكي يقودها شخص آخر، وتبين أن أحدهم يعمل بالمحل المسروق منه الخزينة.‬

‫وبمواجهتهم اعترف المتهم الأول بأنه نظراً لعلمه بوجود مبالغ مالية بخزينة المحل عمله صنع نسخة من مفتاح المحل، واتفق مع المتهم الثاني واستغلا غلق المحل وسرقا الخزينة من داخله، ثم قاما باستدعاء سيارة عبر تطبيق إحدى الشركات، وبمواجهة السائق نفى علمه بالواقعة، وأقر بحضوره بناءً على طلب أحد الأشخاص لتوصيله عبر التطبيق.

وبفتح الخزينة بمعرفة مدير المحل، تبين احتوائها على مبلغ 174 ألف جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.‬