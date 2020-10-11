 جامعة الزقازيق: إعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية - بوابة الشروق
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جامعة الزقازيق: إعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
كتبت – فاطمة علي
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 7:24 م | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 7:24 م

أصدر مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، إعفاء جميع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة المُقيدين بكليات ومعاهد الجامعة من المصروفات الدراسية بالمرحلتين الجامعية الأولى ولدراسات العليا.

وتضمن القرار الإعفاء من رسوم الإقامة بالمدن الجامعية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمرحلة الجامعية الأولى، وتسليمهم الكتب الدراسية بالمجان، وذلك عن العام الجامعي الجديد 2020 - 2021.

من جانبه، أوضح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، اهتمام الجامعة بتوفير الدعم والرعاية اللازمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والحرص على تذليل الصعاب وحل مشكلاتهم لتيسيير العملية التعليمية عليهم؛ باعتبارهم شريك أساسي في بناء المجتمع ونهضته الشاملة من خلال جهدهم و عطائهم المتواصل.

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