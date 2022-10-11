 ضبط صاحب شركة تسويق عقاري بتهمة النصب على المواطنين بإمبابة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط صاحب شركة تسويق عقاري بتهمة النصب على المواطنين بإمبابة

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 11:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 11:52 م
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على صاحب شركة تسويق عقاري؛ لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بحجة حجز شقق سكنية لهم، بمنطقة إمبابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عدد من الأشخاص، اتهموا فيه صاحب شركة بالنصب عليهم، في منطقة إمبابة، وذكروا أن المتهم استولى منهم على مبالغ مالية، مقابل تمليكهم شقق سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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