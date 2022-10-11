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أعلن فريق أسوان عن قائمة لاعبيه للموسم الجديد 2022-2023 وذلك بعد غلق باب القيد مساء أمس الاثنين لفترة الانتقالات الصيفية.

وفي ما يلي قائمة أسوان النهائية :

في مركز حراسة المرمى يتواجد كلا من: خالد وليد محمد - عمرو حسام عبد الواحد - اسلام سليمان السيد - مروان محمد ممدوح

وفي مركز قلب الدفاع يتواجد كلا من: عبد الرحمن عبد النبي - اسلام صلاح سالم - محمد احمد عطوة - صابر اشرف صابر - احمد فتحي (كاستيلو) - اسلام جمال فؤاد

وفي مركز الظهير الأيمن يتواجد كلا من: احمد محمد عيد (بلية) - محمد مصطفى كامل (ميدو) - محمود نعيم عبد الحميد -

وفي مركز الظهير الأيسر يتواجد كلا من: محمد سمير عبد الباسط (الحسيني سمير) - احمد سيد موسى - علي فتحي عمر -

وفي مركز خط الوسط المدافع يتواجد كلا من: مصطفى علي عبد الرسول - عبد العزيز موسى - رفاييل اياجوا - مصطفى محمود - مروان محمد عباس

وفي مركز خط الوسط المهاجم يتواجد كلا من: احمد خالد السيد - ابراهيم عايش - باي كمارا - جمال السعيد الدسوقي - عمرو رضا اسماعيل - محمد ناجي (جدو) - محمود صلاح - احمد حمودي - عماد فتحي

وفي مركز الهجوم يتواجد كلا من: ماليك ايفونا - احمد بالحاج سعيدو - ليوناردو كاموني - محمد حمدي زكي

ويستهل أسوان مشواره بالدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري على ملعب أسوان على أن يواجه النادي الأهلي في ثاني الجولات.