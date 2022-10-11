محافظ جنوب سيناء وزيرة الثقافة ينسقان لإطلاق عروض فنية خلال مؤتمر تغير المناخ

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتورة نفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ؛ لمناقشة العروض الفنية المزمع إقامتها داخل عدد من المناطق السياحية الهامة بمدينة شرم الشيخ على هامش فعاليات مؤتمر المناخ.



جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندسة رانيا فائق منسق مؤتمر المناخ بالوزارة.



وجرى خلال اللقاء اقتراح عددًا من الأماكن السياحية الحيوية الهامة بمدينة شرم الشيخ لتقديم عروض فنية تبرز الهوية المصرية أمام كافة المشاركين في المؤتمر من مختلف جنسيات العالم.



وأكدت وزيرة الثقافة، على دعم الوزارة الكامل، فعاليات فنية، واستعراضية، وغنائية مختلفة، وجميعها تعبر عن الفلكلور المصري، وتعكس ثقافة المجتمع المصري بشكل عام والمجتمع السيناوي بشكل خاص.



شارك في اللقاء اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، واللواء عبدالفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام، والفنان العالمي جمال مليكة، الذي يستعد لإقامة بينالي عالمي بمدينة شرم الشيخ في أواخر العام الجاري.