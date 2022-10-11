صندوق النقد الدولي يخفض مجددا توقعاته بالنسبة للنمو العالمي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي للعام المقبل إلى 7ر2٪ ، وارجع ذلك إلى آثار زيادة التضخم وتداعيات الحرب وجائحة فيروس كورونا.



وتقل التوقعات الاسترشادية الجديدة لعام 2023 بمقدار2ر0 نقطة مئوية عن توقعات سابقة للصندوق أصدرها في تموز/يوليو الماضي.



وأكد الصندوق أن حالة الغموض التي تكتنف التوقعات الاقتصادية قد تفاقمت بسبب المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع معدلات الفائدة، والصدمات التي سببتها جائحة كوفيد-19.



كما أفاد الصندوق بأن المزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التباطؤ العالمي.



وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس في بيان اليوم الثلاثاء، "مع تجمع غيوم العاصفة، يحتاج صانعو السياسات إلى الحفاظ على يد ثابتة"، واصفا التوقعات القاتمة للعام المقبل.



وأضاف جورينشاس،: "لا تزال ضغوط الأسعار المتزايدة تشكل التهديد الأكثر إلحاحا الرخاء الحالي والمستقبلي من خلال الضغط على الدخل الحقيقي وتقويض استقرار الاقتصاد الكلي".



وحذر صندوق النقد الدولي من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيسجل انكماشا في عام 2023. وفي أكبر ثلاثة اقتصادات، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، سوف يتجمد النمو.