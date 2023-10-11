 رئيس وزراء أيرلندا: التضامن مع إسرائيل سوف يتبدد حال التمادي في ردها على هجمات حماس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء أيرلندا: التضامن مع إسرائيل سوف يتبدد حال التمادي في ردها على هجمات حماس

لندن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 10:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 10:23 ص

صرح رئيس وزراء أيرلندا ليو فرادكار، بأن التضامن الدولي مع إسرائيل سوف يتبدد في حال "التمادي" في ردة فعلها تجاه الهجمات الأخيرة التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية حماس.

يذكر أن حماس أرسلت يوم السبت الماضي، مقاتلين عبر حدود غزة وأطلقت الآلاف من الصواريخ على إسرائيل. وردا على ذلك، قطعت إسرائيل الغذاء والوقود وغيرهما من الإمدادات عن قطاع غزة.

وقال لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر تي إيه)، إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها من "الأعداء" ولكن أي رد يجب أن يكون متناسبا.

وأضاف فرادكار "من وجهة نظر أيرلندا، نقول لإسرائيل أنه نعم أنت لك الحق في الدفاع عن نفسك، أنت محاصرة بالأعداء الذين يريدون إنهاء وجودك، ولكن أي رد يجب أن يكون متناسبا".

وتابع "هناك الكثير من التضامن الدولي مع إسرائيل في هذه اللحظة. وأعتقد أن هذا سوف ينهار في حال تمادت إسرائيل في أفعالها في غزة".

وقال "هناك خطر من اندلاع العنف في الضفة الغربية ولبنان وغيرهما من الأماكن. وبالتالي نحن ندعو بشدة إلى ضبط النفس".

وقالت وزارة الشئون الخارجية، إن أيرلندا لديها لجنة قائمة منذ فترة طويلة لدعم المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).


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