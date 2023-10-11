550 إماما وواعظة في زيارة لمحافظة الدقهلية

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نظمت مديرية أوقاف الدقهلية بحضور صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية زيارة لنحو ٥٥٠ إمامًا وواعظة بالدقهلية لديوان عام محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، حيث التقى ايمن مختار محافظ الدقهلية أئمة وواعظات الأوقاف.

وأشاد مختار بجهود وزارة الأوقاف في تطوير الوعي الثقافي والفكري لدى الأئمة والواعظات من خلال الدورات المتعددة، مؤكدًا أن المساجد تقوم بطفرة فكرية بارزة في المجتمع المصري.

واستعرض محافظ الدقهلية خلال اللقاء جهود الدولة المصرية في محافظة الدقهلية، ومشروعات حياة كريمة بالمحافظة، حيث أشاد أئمة وواعظات الأوقاف بهذه الجهود والإنجازات الكبيرة.

وأجرى الوفد زيارة ميدانية لقرية دنجواي (إحدى قرى حياة كريمة) بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك للتعرف على أهم المشروعات التي قامت بها الدولة المصرية.