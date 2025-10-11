انقطاع الكهرباء عبر أجزاء كبيرة من أوديسا بأوكرانيا جراء هجمات روسية بالمسيرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، إن الكهرباء انقطعت عن عشرات البلدات في منطقة أوديسا بجنوب البلاد والمطلة على البحر الأسود بعد هجمات ليلية روسية واسعة النطاق.

ولحقت أضرار بالبنية التحتية للطاقة في مدينة أوديسا والمنطقة المحيطة، بحسب مسؤولي الدفاع المدني ومكتب المدعي العام.

وفي العاصمة الإقليمية، اندلعت حرائق في محطة كهرباء ومبنى من ثلاثة طوابق يتبع فندقا ومجمع مطاعم.

وقال مسؤولون إن امرأة أصيبت وجرى إنقاذ شخصين آخرين. وانقطعت الكهرباء عما إجماليه 41 بلدة في المنطقة.

وتتهم الحكومة في كييف روسيا باستهداف البنية التحتية للطاقة لحرمان السكان من الإضاءة والتدفئة قبل بداية الشتاء.

كما تهدف الهجمات إلى الضغط على القيادة الأوكرانية للموافقة على اتفاق سلام بشروط موسكو، بحسب كييف، التي ترفض أي سيناريو للاستسلام.