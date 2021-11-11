ارتفاع مؤشر أسعار الجملة في اليابان خلال أكتوبر الماضي

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أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الخميس ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان، بنسبة 2ر1% شهريا خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 8% بعد ارتفاعها خلال الشهر السابق بنسبة 3ر6%.

وارتفعت أسعار الصادرات اليابانية خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي بنسبة 1ر2% شهريا وبنسبة 7ر13% سنويا، في حين ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 1ر4% شهريا و38% سنويا بحسب بيانات البنك المركزي.

وارتفعت أسعار النقد الأجنبي أمام الين الياباني بنسبة 7ر2% شهريا خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي.