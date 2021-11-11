 ارتفاع مؤشر أسعار الجملة في اليابان خلال أكتوبر الماضي - بوابة الشروق
الخميس 11 نوفمبر 2021 9:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع مؤشر أسعار الجملة في اليابان خلال أكتوبر الماضي

د ب أ
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 8:51 ص | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 8:51 ص

 أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الخميس ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان، بنسبة 2ر1% شهريا خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 8% بعد ارتفاعها خلال الشهر السابق بنسبة 3ر6%.

وارتفعت أسعار الصادرات اليابانية خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي بنسبة 1ر2% شهريا وبنسبة 7ر13% سنويا، في حين ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 1ر4% شهريا و38% سنويا بحسب بيانات البنك المركزي.

وارتفعت أسعار النقد الأجنبي أمام الين الياباني بنسبة 7ر2% شهريا خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك