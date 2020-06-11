الأردن يستعد لإعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لمن مضى 6 أشهر على تلقيهم الثانية

قال الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، اليوم الخميس، إن "بدء إعطاء الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا لمن مضى ستة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية سيكون الأحد المقبل".

وأضاف، في تصريحت لقناة "المملكة" الأردنية، أن "الوزارة ستصدر الخميس قرارا بتفعيل توصية لجنة الأوبئة بخصوص الجرعة الثالثة لمن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية".

وأوضح أن الوزارة "أصدرت تعليمات للمراكز الصحية بإمكانية إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح من نوع مختلف للجرعتين السابقتين في ظروف معينة".

وتابع أن "الجرعة الثالثة ستُعطى دون مواعيد مسبقة للمواطنين، وستعلن الوزارة عن المراكز المخصصة لها".

وأشار إلى أن "الجرعة الثالثة ليست إلزامية، ولكن ننصح بأخذها لمن مضى ستة أشهر على تلقيه الجرعة الثانية".

وأوصت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في اجتماعها المنعقد الأربعاء، بإعطاء الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا لعمر 18 عاما فما فوق، على أن يكون قد مضى ستة أشهر على الأقل على تلقي الجرعة الثانية من المطعوم، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.