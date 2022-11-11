متحدث الخارجية الأمريكية: قمة شرم الشيخ الأهم في التاريخ بالنسبة لتغير المناخ

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل ويربيرج، إن واشنطن مستمرة في التنسيق عن كثب مع مصر، مؤكدًا أن «مصر دولة مهمة جدًا لبلاده».



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الجمعة، أن «الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن خلال كلمته في قمة المناخ، تقديم تمويل مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا، بـ500 مليون دولار، لتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة في مصر».



وأشار إلى أن اللقاء بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وبايدن، يؤكد رسالتين مهمتين، موضحًا أن الأولى مرتبطة بأهمية المؤتمر الذي تنظمه شرم الشيخ، وتابع: «الولايات المتحدة تشكر مصر على استضافة وتنظيم هذا المؤتمر، هو من أهم، وقد نقول إنه أهم مؤتمر بالنسبة لتغير المناخ في التاريخ».



ولفت إلى أن الرسالة الثانية مرتبطة بالتأكيد على قوة العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين مصر والولايات المتحدة، مضيفًا أن اللقاء شهد مناقشة الموضوعات الهامة في العلاقة الثنائية، والاستقرار والازدهار في المنطقة، وحقوق الإنسان، والدور الجوهري الذي تلعبه مصر في كل الموضوعات المهمة والملفات في الإقليم كليبيا والسودان وخلافه.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في شرم الشيخ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة الرئيس بايدن إلى مصر، مؤكدا على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلا عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.



من جانبه؛ ثمن الرئيس بايدن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقا وحليفا قويا تعول عليه في المنطقة.



وأعرب عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي، وإسهاماتها بقيادة الرئيس السيسي، في تحقيق الاستقرار لكل شعوب المنطقة.



وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية الحثيثة والمحورية في هذا الإطار، بما فيها الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالمقابل أكد الرئيس السيسي، موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية.