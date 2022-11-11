أحمد موسى في بث مباشر من كرداسة: الحركة عادية ومفيش صريخ ابن يومين

أجرى الإعلامي أحمد موسى، بثًا مباشرًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نقل خلاله الأوضاع في منطقة كرداسة وصفط اللبن.



وأكد خلال البث المباشر أن الأوضاع مستقرة في المنطقة، موضحًا أنه قرر تصوير هذا الفيديو حتى يطمئن المواطنين صباحًا على أحوال الدولة عبر صفحته الرسمية، ومن المقرر أن يظهر في العاشرة مساء مباشرة على الهواء في برنامجه «على مسؤوليتي».



وأضاف: «أتابع معكم عشان أطمنكم على البلد، ومحدش يبقى خياله رايح في حتة، النهاردة الجمعة 11/11، آدي الطرق والشارع اللي رايح واللي جاي، اطمئنوا تمامًا الحركة عادية ومفيش صريخ ابن يومين».



واستطرد: «أنا اللي ماشي مفيش حد تاني، نزلت أستناهم في أي حتة في معاقلهم، هما فين؟؟ أي خائن يورينا نفسه، مصر آمنة متصدقوش والله، هو في مواطن يقدر يصدق تلك القنوات والإخوان مرة أخرى، ما حكمونا قبل كده، لكن دلوقتي أيام مفترجة والنهاردة يوم انتصار عظيم».



وأردف: «دي مصر أنتم اتجننتم، جرالكم حاجة في عقلكم؟ عندنا رئيس وشعب عظيم، يا سلام على الشعب المصري، مهما أتكلم وأقول وأشكركم، هو شعب عظيم ووعى الدرس تمامًا، بدليل إن الشوارع فاضية».



واختتم: «بحبك يا مصر يا بلدي يا عظيمة، شوفتوا بيضحكوا عليكم إزاي؟ إحنا بندافع عن بلدنا لآخر نفس، أقف جنب بلدك ودافع عنها وسيبك من كلامهم وضلالهم، خليك ديما مع مصر العظيمة التي تستحق كل حاجة بتتعمل».