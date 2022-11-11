فينورد يفلت من فخ كامبور ويزاحم أيندهوفن في صدارة الدوري الهولندي

أفلت فريق فينورد روتردام من فخ ضيفه كامبور في بطولة الدوري الهولندي، اليوم الخميس، بعدما تغلب عليه بصعوبة بالغة 1 / صفر، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد فينورد، الذي حقق فوزه التاسع مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 30 نقطة، ليزاحم أيندهوفن (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد على قمة ترتيب المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد كامبور، الذي تلقى خسارته التاسعة في البطولة هذا الموسم والرابعة على التوالي، عند 8 نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وارتدى اللاعب الشاب كويليندشي هارتمان، ثوب البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف فينورد الوحيد في الدقيقة الرابعة. ويحلم فينورد بالتتويج بلقبه السادسة عشر في البطولة والأول منذ 4 مواسم.