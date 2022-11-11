السعودية تدين وتستنكر استهداف المنشآت المدنية والحيوية في اليمن

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن إدانة المملكة واستنكارها استهداف المنشآت المدنية والحيوية في اليمن، وذلك بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي على ارتكاب هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة لاستهداف ميناء قنا التجاري في محافظة شبوة اليمنية.

وشددت الخارجية السعودية -في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه- على موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويرفع من معاناة الشعب اليمني الشقيق ويحقق تطلعاته.

كما أكدت الخارجية دعم المملكة الجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.