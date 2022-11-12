 القوات البحرية اليمنية تضبط سفينة إيرانية على متنها كمية كبيرة من المخدرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات البحرية اليمنية تضبط سفينة إيرانية على متنها كمية كبيرة من المخدرات

أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 11:31 م | آخر تحديث: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 11:33 م
تمكنت القوات البحرية بمحافظة سقطرى اليمنية، اليوم الجمعة، من ضبط سفينة إيرانية تحمل مواد مخدرة، بعد تنسيق مشترك بين أمن محافظة المهرة (شرق اليمن) والبحرية الأمريكية.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) إن "إدارة البحث تسلمت ثلاثة بحارة يمنيين، انقذتهم البحرية الأمريكية بعد تعرض قاربهم للاحتراق في عرض البحر، وبعد التحقيق معهم وأخذ أقوالهم أدلو بمعلومات عن تواجد سفينة إيرانية تحمل مواد مخدرة".

وأوضح أن الأجهزة الأمنية أبلغت القوات البحرية بسقطرى بمعلومات عن السفينة، وتم ضبطها والتحفظ عليها في ميناء حديبو بمحافظة أرخبيل سقطري لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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