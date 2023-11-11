وزير إسرائيلي يرفض انتقادات سوريا وإيران لتصرفات بلاده في غزة

رفض وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشدة، انتقادات سوريا وإيران لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة.

وكتب كاتس على منصة إكس، تويتر سابقا أن الرئيس السوري بشار الأسد نفسه "ذبح مئات الآلاف، من الأطفال والنساء والشيوخ من شعبه".

ودعا الأسد إلى التحرك في حرب غزة خلال القمة الإسلامية العربية الخاصة في العاصمة السعودية الرياض.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق كاتس أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي كان حاضرا أيضا في القمة الخاصة، "يذبح أي إيراني يجرؤ على الاحتجاج ضده، أو أي امرأة إيرانية، في رأيه، ليست محتشمة بما فيه الكفاية".

واتهم كاتس أيضا المشاركين في المؤتمر في الرياض، برؤية الفلسطينيين على أنهم ليسوا أكثر من "وقود للمدافع" في الحرب ضد إسرائيل ، وفى الوقت نفسه يقوم الكثيرون من المشاركين بالدعاء سرا بأن "تقوم إسرائيل بالقضاء على الإرهاب الإسلاموى المتطرف الذى يهددهم أيضا" بحسب وصفه.

وأكد كاتس أن إسرائيل ستواصل القتال حتى هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن.

ووفقا لتقديرات جديدة، قتل حوالي 1200 شخص في إسرائيل في هجوم شنته حركة حماس على الأراضي المحتلة في 7 أكتوبر.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، استشهد أكثر من 11 ألف شخص في قطاع غزة منذ العدوان الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين الفلسطينيين.