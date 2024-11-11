رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن يطالب بتوفير ضمانات لتحقيق جودة التعليم

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أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أيمن عبد المحسن، أن جوهر الاستراتيجية الوطنية للتعليم في مصر هو تحسين الجودة من خلال الأنشطة التربوية الرياضية وغير الرياضية، داعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل على تطوير معايير الجودة في العملية التعليمية بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف.

وأكد النائب على ضرورة أن يكون هناك معلم فعال لكل فصل، وقيادة فعالة لكل مدرسة، مشيرًا إلى أهمية توفير فرص التربية المهنية للمعلم والمدرس.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ: كيف تحقق وزارة التربية والتعليم في غرس القيم والانتماء الوطني ليكون أسلوب حياة في العملية التعليمية قبل الجامعة؟

وطالب بكشف جهود وزارة التربية والتعليم في التركيز على أن تكون الأسرة وتماسكها ودورها في تعزيز ثقة الطالب في نفسه واحترامه للآخرين وآداب الاستماع والحوار.

ودعا رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس الشيوخ إلى ضرورة ضمان توفير الأعداد الكافية والمناسبة في المنظومة التعليمية للاحتفاظ بالخبرات وتوظيفها.