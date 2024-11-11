 وزير خارجية السعودية: صوت العرب سيكون مسموعا للتوصل إلى حل للصراع في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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وزير خارجية السعودية: صوت العرب سيكون مسموعا للتوصل إلى حل للصراع في الشرق الأوسط


نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 7:11 م | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 7:11 م

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أن إسرائيل تريد تغيير الواقع على الأرض وتدمير حل الدولتين، مشددا على أن قيام الدولة الفلسطينية هو الحل للصراع في الشرق الأوسط.

وقال الوزير السعودي في تصريحات متلفزة عقب اختتام القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها الرياض اليوم الإثنين إن قمة الرياض تأتي لتهدئة التوترات في المنطقة، كما أنها تأكيد لاستكمال الجهود لوضع حد للجرائم الإسرائيلية.

ودعا المجتمع الدولي إلى عدم السماح بالتغاضي على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وقال إن "صوت الشعوب العربية والإسلامية سيكون مسموعا من أجل التوصل إلى حل للصراع في الشرق الأوسط".

وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن هناك تقاعسا من المجتمع الدولي بشأن التعامل مع الجرائم الإسرائيلية.

وشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارساتها وتحويل المستحقات للسلطة الفلسطينية.

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