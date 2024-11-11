نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في محاكمته في تهم فساد

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، من المحكمة المركزية، تأجيل شهادته في ملفات الفساد المتهم فيها، إلى شهر فبراير المقبل، بعد أن كانت قد أرجأت في يوليو الماضي، بدء شهادته إلى 2 ديسمبر المقبل.

وبحسب ما نشرته وكالة «وفا»، برر محامو نتنياهو طلب التأجيل بأنه «حدثت سلسلة أحداث غير عادية وجعلت تحضير رئيس الحكومة للإدلاء بشهادته في الملف مستحيلة في الفترة الحالية».

وكان مقربون من نتنياهو قد ادعوا في الفترة الأخيرة، أن «شهادة نتنياهو لا يمكن أن تتم في موعدها؛ لأن إدارة الحرب لم تسمح له بالاستعداد لتقديمها، ولأن تواجده الدائم في المحكمة في هذه الفترة يشكل خطرا على حياته وحياة باقي المتواجدين في قاعة المحكمة».

وطالب محامو نتنياهو، في يونيو الماضي، تأجيل الإدلاء بشهادته إلى مارس المقبل، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وقال القضاة في قرارهم حينها إنه «توجد مصلحة عامة جوهرية بدفع الإجراءات بقدر الإمكان».

كذلك رفض القضاة طلب نتنياهو بعد البدء بالاستماع إلى شهادته إلى حين النظر بطلب بشأن إلغاء الاتهامات ضده بادعاء وجود إخفاقات في التحقيق وإنفاذ القانون بشكل انتقائي.

وبدأت محاكمة نتنياهو في يناير العام 2020، وهو متهم بالملفين 2000 و4000 بالاحتيال وخيانة الأمانة؛ بسبب صفقات مشبوهة مع ناشري موقع «واللا» الإلكتروني وصحيفة «يديعوت أحرونوت»، وهو متهم في الملف 1000 بتلقي هدايا من أثرياء، كما يوصف هذا الملف بـ«ملف المنافع الشخصية».