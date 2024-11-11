مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية يعلن نيته الاستقالة

أبلغ مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية اللواء (احتياط) إيال زامير، وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس، نيته الاستقالة من منصبه في الفترة المقبلة خلال اجتماع بينهما اليوم الاثنين.

ويأتي طلب إيال زامير بعد حوالي أسبوع من إقالة وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، الذي عينه في هذا المنصب، من منصبه، وفقا لوسائل إعلام عبرية.

من جهته، أعرب الوزير كاتس عن تقديره لعمل زامير وطلب منه البقاء في منصبه حتى يتم العثور على بديل.

وبناء على طلب وزير الدفاع الجديد، وافق زامير على البقاء في منصبه في الوقت الحالي.

وفي اجتماع العمل الأولي اليوم، أطلع زامير، كاتس على الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة في عملية "السيوف الحديدية" (في غزة)، مؤكدا على أهمية ضمان قدرة الجيش الإسرائيلي على الصمود في حملة طويلة الأمد ومتعددة الجبهات والحفاظ على استقلال إسرائيل في الإنتاج "الأزرق والأبيض" (الإنتاج الإسرائيلي).

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أقال يوم الثلاثاء الماضي، وزير الدفاع يوآف جالانت، معلنا تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع.

وادعى نتنياهو أنه أقال غالانت بسبب عدم وجود الثقة اللازمة للعمل معا.

واتخذ نتنياهو قرار إقالة غالانت في خضم الحرب المتعددة الجبهات التي تخوضها إسرائيل مدفوعا إلى حد كبير بضغوط سياسية محلية، بما في ذلك من قبل أعضاء حكومته الائتلافية الذين يضغطون عليه لإقرار قوانين من شأنها إعفاء الرجال المتشددين من الخدمة في الجيش.

ويعارض جالانت هذه القوانين في حين تهدد الأحزاب المتشددة في الائتلاف بإسقاط الحكومة إذا لم يتم تمرير هذه القوانين في الأيام المقبلة.

ومن خلال إقالة جالانت، سيتمكن نتنياهو من السيطرة بشكل أقوى على عملية صنع القرار في مجال الأمن القومي.