محافظ البحر الأحمر يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء محطة تحلية مياه شمال الأحياء

وقَع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية، ظهر اليوم الأربعاء، لإنشاء وتشغيل محطة لتحلية مياه البحر بمنطقة شمال الأحياء بمدينة الغردقة، بطاقة إنتاجية تتراوح من 20 ألفا إلى 30 ألف متر مكعب يوميا.

وأكد الدكتور وليد البرقي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر يأتي في إطار خطة المحافظة لتعزيز منظومة مياه الشرب، بما يواكب الزيادة السكانية والتوسع العمراني والاستثماري والسياحي الذي تشهده مدن المحافظة، مشيرا إلى أن مشروعات التحلية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستدامة المائية وتأمين احتياجات المواطنين والمنشآت المختلفة.

وأضاف المحافظ أن إنشاء محطة التحلية الجديدة بمنطقة شمال الأحياء يمثل إضافة مهمة لمنظومة مياه الشرب بمدينة الغردقة، ويسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة، وتحسين مستوى الخدمة والحد من أزمات نقص المياه، وخاصة في فصل الصيف، مؤكدا استمرار المحافظة في دعم المشروعات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.