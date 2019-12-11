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رد عمرو زكي نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على شائعة وفاته التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صباح اليوم.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد": "فوجئت بكم اتصالات غير طبيعي منذ الخامسة والنصف فجرًا للتأكد من حقيقة الأمر".

وواصل: "يجب تحري الدقة في تناول هذه الأنباء، منذ 3 أشهر كان هناك حادث، وهو ما يمكن أن يكون سببًا للوفاة، لكن لمصلحة من تتردد هذه الأنباء الآن؟!".

وأضاف: "الفترة القادمة سأقضي فترات معايشة تدريبية قريبًا بأوروبا، حيث أنوي الاتجاه للتدريب أو العمل في الإعلام".

وتابع، أنه الفترة الجاية سيقضي فترات معايشة تدريبية، حيث إنه ينوي الاتجاه للتدريب أو العمل في الإعلام.

وعن مصطفى محمد مهاجم الزمالك قال: "مشروع مهاجم جيد وأصبح نجمًا الآن، يجب أن "البلدوزر الجديد" يتحلى بالطموح وتطوير مستواه".

واختتم: "إن شاء الله سنرى عمرو زكي وعماد متعب جديدين خلال الفترة المقبلة، وأتمنى أن يكون مصطفى محمد نموذج جيد للكرة المصرية".