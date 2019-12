أصبح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مسجلا لـ501 هدف تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في مختلف المسابقات.

وسجل مان سيتي 501 هدف خلال 199 مباراة في جميع البطولات تحت قيادة بيب جوارديولا، أكثر من أي فريق إنجليزي آخر منذ تعيين الإسباني في 2016.

وحقق الفريق السماوي الفوز مساء اليوم الأربعاء، على دينامو زغرب الكرواتي (4-1) في منافسات دوري أبطال أوروبا، وأنهى مجموعته في الصدارة وبرصيده 14 نقطة وبفارق 7 نقاط كاملة عن أتالانتا الإيطالي صاحب المركز الثاني.

