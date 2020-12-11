713 طالبا يتقدمون لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة قناة السويس

أعلن أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، أن عدد الطلاب المتقدمين لسحب وتقديم استمارات الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب للعام الدراسي ٢٠٢٠_٢٠٢١، بلغ ٧١٣ طالبا وطالبة يمثلون ١٦ كلية، بعد افتتاح باب الترشح أمس الخميس من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وأضاف زكى أن عدد الطلاب المتقدمين بلغ ٤٤١ طالبا، والطالبات بلغ ٢٧٢ طالبة، مؤكدا أن الانتخابات ستقام فى ظل إجراءات احترازية مشدده لضمان سلامة الطلاب ومنع أى شخص من التواجد بمقر الانتخابات بدون ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة قبل دخول مقار اللجان ووضع المطهرات مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم داخل اللجان على مدار اليوم.

وأوضح زكى أن إعلان الكشوف المبدئية، الأحد المقبل، وتلقى الطعون ليجرى فحصها، الثلاثاء وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء ١٦ ديسمبر.

وتابع أن العمل استمر بغرفة العمليات حتى الحادية عشر مساءا وتواجد اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات برئاسة الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، وعبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومحمد سعد عضو قانونى، الطالب يحيي زكريا الفرقة الثانية كلية التجارة والطالبة منة الله سيد أحمد المستوى الثالث كلية التربية الرياضية من طلاب من غير المرشحين بالانتخابات.