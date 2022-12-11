وزير الدفاع اليمني يبحث مع السفير الفرنسي العدوان الحوثي على المنشآت الحيوية اليمنية

بحث وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صفا، والملحق العسكري الفرنسي جنيد جودة، عددا من القضايا، وفي مقدمتها استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للمنشآت الحيوية.

وذكرت قناة (اليمن) الفضائية، اليوم الأحد، أن اللقاء تطرق إلى ما تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية من استهدف آثم للموانئ والمنشآت النفطية وزعزعة أمن الممرات البحرية وطرق التجارة العالمية.

ونوَّه وزير الدفاع اليمني بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة اليمنية في محاربة الإرهاب وملاحقة العناصر الإرهابية في مختلف المناطق المحررة.