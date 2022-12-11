القوات المسلحة الأوكرانية تصد هجمات روسية قرب 11 مستوطنة

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صدت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجمات روسية قرب 11 مستوطنة، أمس السبت.

جاء ذلك في تقرير لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

كما شنت القوات الروسية ثلاثة هجمات صاروخية وحوالي 17 غارة جوية، أمس السبت وأكثر من 60 هجوما باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الاطلاق(إم.إل.آر.إس).

ويستمر التهديد بشن ضربات صاروخية على نظام الطاقة في أوكرانيا والبنية التحتية الحساسة في مختلف أنحاء البلاد.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، قصفت الوحدات الصاروخية والمدفعية لقوات الدفاع الأوكرانية ثلاثة مواقع قيادة روسية وثلاثة مواقع للأفراد والذخيرة والمعدات العسكرية.