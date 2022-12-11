مسام: نزع نحو ألف لغم زرعتها مليشيا الحوثي باليمن خلال ديسمبر

أعلن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن، انتزاع 999 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوات ناسفة خلال شهر ديسمبر الجاري، زرعتها مليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية.



وأوضح المركز الإعلام لمشروع "مسام" -في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية اليوم الأحد- أنه نزع منذ مطلع ديسمبر الجاري وحتى التاسع منه، 999 لغما، توزعت بين (7 ألغام مضادة للأفراد، و108 ألغام مضادة للدبابات، و882 ذخيرة غير منفجرة، و2 عبوة ناسفة).



وأشار إلى أن إجمالي الألغام والذخائر المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن، بلغت 376 ألفًا و200 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، زرعتها جماعة الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات.