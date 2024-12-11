 إصابة 12 شخصا إثر تصادم بين ميني باص وسيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بالشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 12 شخصا إثر تصادم بين ميني باص وسيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 10:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 10:57 ص

أصيب 12 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين ميني باص وسيارة ملاكي على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، أمام هايبر وان بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 12 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين ميني باص وسيارة ملاكي على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، أمام هايبر وان بمدينة العاشر من رمضان، فيما تم إسعاف المصابين، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

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