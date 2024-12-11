رئيس وزراء باكستان يدين دعوة حزب حركة الإنصاف الباكستانية للعصيان المدني

أدان رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف دعوة حزب حركة الإنصاف الباكستانية للعصيان المدني ووصفها بأنها مؤامرة ضد باكستان، مشيرا إلى أن أعداء البلاد فقط هم من يمكنهم توجيه مثل هذه الدعوة، في وقت يتحسن فيه الاقتصاد.

وأكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن الاستقرار الاقتصادي لبلاده، مرتبط بشكل مباشر باستقرارها السياسي.

وفي كلمته أمام مجلس الوزراء الاتحادي، ذكر رئيس الوزراء أن التضخم في البلاد تراجع إلى 57ر3%، وأن اقتصاد باكستان يسير على المسار الصحيح، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأربعاء.

وسلط الضوء أيضا على أن البلاد شهدت ارتفاعا قياسيا في التحويلات الأجنبية وهو مؤشر إيجابي لاقتصاد باكستان.

وأكد أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي مرتبطان ببعضهما البعض، مشيرا إلى الاجتماع ، الذي ترأسه أمس الأول الاثنين بشأن حالة القانون والنظام، وأعطى تعليمات واضحة بعدم التسامح مع هؤلاء الذين ثبت تورطهم في مؤامرات ومهاجمة العاصمة الفيدرالية في 26 نوفمبر وعدم مضايقة الأبرياء.