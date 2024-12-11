انعقاد الدورة 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالجامعة العربية

عقدت الدورة (27) للمجلس الوزاري العربي للسياحة، اليوم، برئاسة سالم بن محمد المحروقي – وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة عدد كبير من وزراء السياحة بالدول العربية.

وقال السفير الدكتور على بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في كلمة له إن جامعة الدول العربية، من خلال الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة تعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء وكافة المنظمات والاتحادات العربية والدولية من أجل توفير مناخ ملائم للاستثمار السياحي لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي السياحي، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار السياحي في الدول العربية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية، وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية، وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمريها، ويساهم في تنمية السياحة، وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وخفض مستويات الفقر.

وقد بحثت هذه الدورة العديد من الموضوعات، التي من شأنها الارتقاء بصناعة السياحة بالدول العربية، خاصة في ظل تزايد التحديات التي تواجهها في ضوء التطورات الجيوسياسية بالمنطقة، ومن ثم قدرة قطاع السياحة على التعافي من تلك التحديات والصعوبات التي واجهته في أسرع وقت، مع تبني المجلس لبرامج عمل طموحة للارتقاء بالسياحة العربية البينية، خاصة في ظل الاهمية النسبية لقطاع السياحة، ومساهمته من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، ودوره في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة موارد الدول العربية من العمــلات الأجنبية والمحلية، وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة والزيادة في التوسع العمراني عن طريق خلق مناطق جذب سياحية وسكانية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدد من الموضوعات منها تطوير منتج سياحي إقليمي مشترك "كإقليم عربي سياحي"، الابتكار السياحي والسياحة الذكية، العمل السياحي المشترك بين الدول العربية، شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة، تعزيز قدرات الذكاء الاقتصادي في السياحة، دليل السياحة الميسرة (سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة)، عاصمة السياحة العربية لعام 2025، التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، منتدى الاحصاءات السياحية بالدول العربية، تنظيم ملتقى للشباب العربي للسياحة، الإستراتيجية العربية للسياحة.

وفي إطار سعي الجامعة العربية للارتقاء بواقع السياحة بالدول العربية لتحتل مكانتها التي نصبوا اليها جميعا، عملت الجامعة على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية، مما نتج عنه إعداد الاستراتيجية العربية للسياحة والتي اعتمدتها قمة جدة في مايو 2023.

وتعمل اللجان داخل الجامعة حاليا على وضع آليات لتنفيذ ما ورد في تلك الاستراتيجية، ومؤخراً عقد بالجامعة العربية اجتماع للجنة تطوير الاستراتيجية العربية للسياحة، في نوفمبر الماضي، وصدر عنه عدة توصيات من شأنها الارتقاء بالمقاصد السياحية بالدول العربية، وإعطاء الأولوية للتنمية السياحية في المناطق الأكثر احتياجاً.

كما سبق اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة عقد المكتب التنفيذي برئاسة شريف فتحي عطية وزير السياحة.