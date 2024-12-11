الرئيس الإماراتي يستقبل المستشار حنفي جبالي ويؤكد عمق الروابط مع مصر

استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يرافقه معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

ورحب بن زايد ــ خلال اللقاء الذي جرى اليوم في مجلس قصر البحر ــ برئيس مجلس النواب، الذي نقل إليه تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

فيما حمل بن زايد رئيس النواب تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته لمصر وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية خاصة في المجال البرلماني وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة شعبي البلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، مؤكدين عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات ومصر.