كلاسيكو الأرض يتجدد في السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات القوية في يوم ساخن ببطولات الكأس والسوبر في عدد من البلدان الأوروبية، سيكون أبرزها على الإطلاق مواجهة كلاسيك الأرض، والتي تجمع بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، في التاسعة مساءً على ملعب ستاد الملك فهد الدولي في السعودية.

ففي أقوى مباريات اليوم، تنطلق بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية، بالكلاسيكو المرتقب بين برشلونة وريال مدريد، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وسط ترقب كبير من عشاق كرة القدم، في مباراة تجدد الصراع التاريخي بين ريال مدريد وبرشلونة على الألقاب، حيث لطالما حاول الفريقان السيطرة على الساحة المحلية في إسبانيا. ويعد برشلونة، الأكثر تتويجًا بلقب السوبر المحلي، بواقع 13 مرة، يليه ريال مدريد 11 مرة.

يذكر أن الفائز من ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو سيلتقي ببطل نصف النهائي الآخر بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد في المباراة النهائية.

ويدخل برشلونة، بطل كأس ملك إسبانيا، المباراة وهو يعاني بشدة على الصعيدين الرياضي والاقتصادي، وبالطبع سيكون فوزه على ريال مدريد بمثابة طوق نجاة فيما تبقى من الموسم، خاصة وأنه سيمنح البلوجرانا دفعة معنوية هائلة فيما تبقى من الموسم.

ويعيش برشلونة وضعية صعبة في الدوري الإسباني، حيث يتراجع ترتيبه بشكل ملحوظ، حيث يحتل المركز السادس في ترتيب «لا ليجا» برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المربع الذهبي.

وتلقى الفريق الكتالوني أخبار جيدة، قبل يوم واحد من الكلاسيكو، إذ أعلن في بيان رسمي جاهزية بيدري والوافد الجديد فيران توريس للمباراة، وقال النادي: «أجرى فيران توريس وبيدري اختبارات كورونا جديدة، وجاءت النتيجة سلبية، وسينضم الثنائي قريبًا إلى بقية الفريق في الرياض، كما أبلغ النادي الجهات المختصة بهذا الأمر».

على الجانب الآخر، يمر ريال مدريد بوضع مميز للغاية في الدوري الإسباني، حيث يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق خمس نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، الذي يملك مباراة أقل.

ومع إعلان ريال مدريد لقائمته المتوجهة لخوض كأس السوبر الإسباني تبدو الصفوف مكتملة إلى حد بعيد، حيث لن يفتقد النادي الملكي سوى لاعبين فقط في المباراة المصيرية، وهما جاريث بيل وماريانو دياز.

واستقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على أكثر من 60% من تشكيل فريقه لبطولة السوبر الإسباني، بحسب تقرير لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية،والذي ذكر أن أنشيلوتي سيهاجم بالثنائي فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما، وعلى الأرجح سيكون اللاعب الثالث هو ماركو أسينسيو، أما عن ثلاثي وسط الملعب، فأشارت إلى أنه لا خلاف على كاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس.

وهذا بينما ينتظر كل من فيدي فالفيردي وإدواردو كامافينجا وبلانكو، الحصول على فرصة في وسط ملعب الميرينجي، وسط هيمنة الثلاثي المخضرم.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الرياضة السعودية، نفاد تذاكر مباراة الكلاسيكو التي ستجمع ريال مدريد بغريمه برشلونة، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني، قبل يومين من المباراة.