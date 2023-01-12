وزيرا خارجية أوكرانيا وإستونيا يناقشان الدعم الدفاعي لكييف

ناقش وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ونظيره الإستوني أورماس رينسالو، الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا.

وقال كوليبا -حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الخميس-: "ناقشت أنا وأورماس رينسالو، خلال محادثة هاتفية، الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا التي يمكن أن تغطيها إستونيا، ونتطلع إلى أخبار سارة.. كما شكرت إستونيا على مبادرتها بشأن آلية التعويض وأكدت أنها عنصر مهم في صيغة السلام الخاصة بنا، وأن روسيا يجب أن تدفع الثمن".

ونقلت إستونيا إلى أوكرانيا -في وقت سابق- صواريخ جافلين ومدافع هاوتزر والألغام المضادة للدبابات وقاذفات القنابل المضادة للدبابات ومدافع الهاون والمركبات ومعدات الاتصالات والأدوية ومعدات الحماية الشخصية.

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الخارجية الإستونية، إلى أنها أبلغت السفير الروسي بضرورة خفض عدد الدبلوماسيين الروس العاملين في البلاد بحلول الأول من فبراير.

وقال وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو: "في ظل النزاع في أوكرانيا، فإن السفارة الروسية لا تشارك في تعزيز العلاقات الإستونية-الروسية، لذلك لا توجد أسباب لعمل السفارة بتكوينها الحالي".