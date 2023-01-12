ضبط شخص يدير شركة سياحة بدون ترخيص في البحيرة

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ألقت شرطة السياحة والآثار القبض على مالك شركة سياحية بالبحيرة لمزاولته النشاط بدون ترخيص.

وتمكن قطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط شخص - مقيم بمحافظة البحيرة- لإدارته شركة سياحة كائنة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة ومزاولته نشاطا سياحيا "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

وتم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على ذلك، وهي (7 جوازات سفر، و3 صور تأشيرات إلكترونية) وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا سياحيا بدون ترخيص.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما متابعة الشركات السياحية والوقوف على مدى التزامها بالتراخيص والضوابط المقررة من الجهات المعنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.