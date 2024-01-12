ولي عهد الأردن يطالب بوقف الحرب على غزة وضمان عودة المدنيين إلى ديارهم

دعا الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، اليوم، إلى وقف إراقة الدماء، وإنهاء المعاناة اليومية، وضمان عودة أهالي قطاع غزة إلى منازلهم آمنين، مشددا على ضرورة إعادة الحقوق المسلوبة للفلسطينيين.

وجدد ولي العهد الأردني، خلال لقائه مع لي هسين لونغ رئيس الوزراء السنغافوري، المطالبة بحل الدولتين كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا إلى أن بلاده لا تدخر جهدا للعمل لتحقيق السلام والأمن الإقليميين.

وأبرز أن الأردن مستمر في عمله نحو السلام والأمن في المنطقة التي لن تنعم بهما دون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، نوه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها.

من جانبه، لفت رئيس الوزراء السنغافوري إلى توقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون الثنائي في مجالات متعددة، مثل: بناء قدرات الشباب، والإدارة البيئية، والتدريب المهني، وتدريب موظفي القطاع العام.