رئيس وزراء بريطانيا يؤكد شن غارات على أهداف في اليمن بمشاركة أمريكا

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الجمعة أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة- بدعم من العديد من الحلفاء الآخرين- شنتا ضربات في اليمن.

وجاء في بيان لسوناك: "نفذت القوات الجوية الملكية ضربات مستهدفة ضد المنشآت العسكرية التي يستخدمها المتمردون الحوثيون في اليمن".

وقال رئيس الوزراء البريطاني"في الأشهر الأخيرة، نفذت ميليشيا الحوثي سلسلة من الهجمات الخطيرة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وهو الأمر الذي يهدد السفن البريطانية وغيرها من السفن الدولية، ما تسبب في تعطيل كبير لأحد الطرق التجارية الحيوية ورفع أسعار السلع الأساسية".

وتابع " تحركاتهم المتهورة تخاطر بحياة الناس في البحر وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن".

وأضاف أنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، واصل الحوثيون تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، بما في ذلك ضد السفن الحربية البريطانية والأمريكية والتي وقعت هذا الأسبوع".

وأكد أن "هذا لا يمكن أن يستمر. المملكة المتحدة ستدافع دائما عن حرية الملاحة وحرية تدفق التجارة".

وأضاف "لذلك اتخذنا إجراءات محدودة وضرورية ومتناسبة للدفاع عن النفس، إلى جانب الولايات المتحدة بدعم غير عملياتي من هولندا وكندا والبحرين ضد أهداف مرتبطة بهذه الهجمات، لإضعاف القدرات العسكرية للحوثيين وحماية الشحن العالمي".