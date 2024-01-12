أمريكا تفرض مزيدا من العقوبات بعد الضربات العسكرية على الحوثيين في اليمن

فرضت واشنطن مزيدا من العقوبات، اليوم الجمعة، تستهدف أربع سفن شحن وشركتين تقول إنها تزود الحوثيين بسلع من إيران، وذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها ضربات استهدفت المتمردين الحوثيين في اليمن.

وذكر بيان لوزارة الخزانة الأمريكية إن الشركتين، ومقرهما هونج كونج والإمارات العربية المتحدة، تقومان بشحن بضائع نيابة عن الممول الحوثى والمقيم في إيران سعيد الجمل.

وأضاف البيان أن "إيرادات مبيعات السلع تدعم الحوثيين وهجماتهم المستمرة ضد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".

ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون قوله إن "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات ضد الشبكات المالية الإيرانية غير المشروعة التي تمول الحوثيين وتسهل هجماتهم، وسنتخذ مع حلفائنا وشركائنا كل الإجراءات المتاحة لوقف أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار وتهديداتهم للتجارة العالمية."

وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات على 13 فردا وكيانا في بداية ديسمبر بعد أن بدأ الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر؛ بسبب ما يُزعم عن صلتها بإسرائيل.