هيئة التجارة البريطانية: هجوم صاروخي جديد على سفينة جنوب شرق ميناء عدن

أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أنها تلقت تقارير متعددة عن اقتراب قوارب صغيرة من سفينة تجارية جنوب شرق خليج عدن في اليمن.

وبحسب ما أوردته شبكة يورونيوز الإخبارية، أفادت الهيئة، والتي تشرف على مياه الشرق الأوسط، في وقت سابق من مساء الجمعة، عن هجوم صاروخي جديد قبالة اليمن.

وأضافت أن الصاروخ أطلق باتجاه سفينة على بعد حوالي 90 ميلاً جنوب شرق عدن باليمن، بينما كانت ثلاث سفن صغيرة تتبع السفينة.

وقالت الهيئة إن ربان السفينة أبلغ عن سقوط صواريخ في المياه على بعد 400 إلى 500 متر، لكنها لم تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار.

ويأتي ذلك في وقت حذرت فيه البحرية الأمريكية الجمعة السفن التي ترفع العلم الأمريكي من البقاء بالمناطق المحيطة باليمن في البحر الأحمر وخليج عدن لمدة 72 ساعة، بعد أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا عدة غارات جوية استهدفت الحوثيين.

وجاء التحذير في إشعار لشركات الشحن في الوقت الذي تعهد فيه الحوثيون في اليمن بالانتقام من الضربات التي تقودها الولايات المتحدة، مما يزيد من احتمال نشوب صراع أوسع نطاقًا في منطقة تعاني بالفعل من الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "لا يوجد شك بأن الحوثيين سيقومون بالانتقام من الضربات التي نفذناها". بحسب يورونيوز.

ومنذ نوفمبر، استهدف الحوثيون بشكل متكرر السفن في البحر الأحمر، قائلين إنهم ينتقمون من الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.