روسيا: الضربات الأمريكية لليمن مثال آخر على التجاهل التام للقانون الدولي

أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن الضربات الأمريكية ضد اليمن مثال آخر على تحريف قرارات مجلس الأمن الدولي والتجاهل التام للقانون الدولي باسم التصعيد في المنطقة.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في تطبيق "تليجرام": "الضربات الجوية الأمريكية على اليمن تعتبر مثال آخر على انحراف الأنجلو ساكسوني بما يخص قرارات مجلس الأمن الدولي والتجاهل التام للقانون الدولي باسم تصعيد الوضع في المنطقة لأغراضه المدمرة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأعلن قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية، أليكس جرينكيفيتش، أن سلاح الجو الأمريكي ضرب أكثر من 60 هدفا لجماعة "أنصار الله" باستخدام أكثر من 100 قذيفة دقيقة التوجيه من مختلف الأنواع.

وقال جرينكيفيتش إنه "بناءً على أوامر من القيادة المركزية الأمريكية، نفذت القوات الجوية ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفاً للحوثيين المدعومين من إيران واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الضربات".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه بناء على أوامر منه، نفذت القوات العسكرية الأمريكية- بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا- ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن، يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم للخطر.

من جانبهم، يقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن المتجهة إلى إسرائيل أو تابعة لها في البحر الأحمر نصرة لشعب غزة الذي يتعرض للقصف من جانب الدولة العبرية.