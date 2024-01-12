 يوفنتوس يكتسح فروسينوني برباعية ويتأهل لدور نصف نهائي كأس إيطاليا - بوابة الشروق
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يوفنتوس يكتسح فروسينوني برباعية ويتأهل لدور نصف نهائي كأس إيطاليا

د ب أ
نشر في: الجمعة 12 يناير 2024 - 1:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يناير 2024 - 1:11 ص

أكمل يوفنتوس عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب فوزه الكاسح برباعية نظيفة على ضيفه فروسينوني، مساء الخميس، في دور الثمانية للمسابقة.

وعلى ملعب أليانز ستاديوم، افتتح البولندي أركاديوز ميليك التسجيل لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.

وواصل ميليك تألقه في المباراة، عقب تسجيله الهدفين الثاني والثالث ليوفنتوس في الدقيقتين 38 و48 على الترتيب "هاتريك"، فيما تكفل التركي كينان يلدز بإحراز الهدف الرابع للفريق الملقب بالسيدة العجوز في الدقيقة 61.

وبات هذا هو الانتصار الثاني الذي يحققه يوفنتوس على فروسينوني في مختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما سبق أن فاز عليه 2 / 1 في ديسمبر الماضي ببطولة الدوري الإيطالي.

وضرب فريق يوفنتوس موعدا في الدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا أمام لاتسيو، فيما يلعب فيورنتينا مع أتالانتا في لقاء المربع الذهبي الآخر بالمسابقة.


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