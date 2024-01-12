حماس والجهاد تدينان الهجوم على اليمن

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أدانت حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي في فلسطين الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على اليمن.

وقال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري إن العدوان الأمريكي البريطاني على مناطق الجيش اليمني بسبب وقوفه إلى جانب غزة هو عدوان واستفزاز لكل الأمة.

وأضاف أبو زهري أن العدوان يؤشر على قرار توسيع مساحة الصراع خارج غزة من الدول التي شنت الهجمات على اليمن، وهذا ستكون له تداعياته، وفقا لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن هذا العدوان يأتي في سياق المظلة العسكرية التي توفرها دول الاستعمار الغربي لثكنتها العسكرية في فلسطين.

وأضافت أن ذلك يؤكد أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

كانت القوات الأمريكية والبريطانية قد وجهت ضربات مشتركة ضد أهداف للحوثيي، حسبما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".

وأوضحت سنتكوم في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أرفقته بفيديو لانطلاق المقاتلات التي نفذت الهجوم، أن الضربات استهدفت أنظمة الرادار وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع التخزين و منصات إطلاق طائرات الدرونز وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وجاءت الضربات بالتنسيق مع بريطانيا، وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين، وفقا لسنتكوم.

من جهتها، قالت القوات الجوية الأمريكية، إنها شنت ضربات ضد "60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين"، واستهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق ومنشآت تصنيع وأنظمة رادار خاصة بالدفاع الجوي.

وأضافت في بيان، أنه جرى استخدام أكثر من مئة صاروخ موجه بدقة في الضربات على الحوثيين واستخدام موارد من عموم المنطقة، بما فيها الطائرات وصواريخ توماهوك التي أطلقت من السفن والغواصات.