 الزمالك يصدر تصحيح لقرار مجلس الإدارة الخاص بمستشفى الناس - بوابة الشروق
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الزمالك يصدر تصحيح لقرار مجلس الإدارة الخاص بمستشفى الناس

كريم صلاح
نشر في: الجمعة 12 يناير 2024 - 4:29 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يناير 2024 - 4:29 م

أصدر نادي الزمالك توضيح بشأن القرارات التي أصدرها مجلس الإدارة أمس والخاصة بالعديد من الملفات.

وكان مجلس الزمالك قد أعلن عن العديد من القرارات أمس إلا أن قرار خاص بقبول التبرع المقدم من مستشفى الناس لإنشاء وتشغيل مركز طبي بالنادي لخدمة السادة الأعضاء العاملين بالنادي قد أثار العديد من التساؤلات في ظل اعتماد المستشفى على التبرعات بشكل كبير.

وقال الزمالك في تصحيح تم نشره على الصفحة الرسمية للنادي جاء كالتالي :

" ورد بالبيان الخاص بقرارات مجلس إدارة النادي المنعقد يوم الخميس الموافق 11/1/2024

قرار تم نشره بشكل غير دقيق والخاص بانشاء النادي لمركز طبي لتأدية خدمات طبية لاعضاء النادي والذي يتكفل النادي بانشائه وتجهيزه.

وسيكون دور مستشفى الناس تقديم الخدمة الطبية في إطار بروتوكول تعاون مقابل مزايا يقدمها النادي للمستشفى وكل هذة الاتفاقات تخضع لرقابة الجهات المعنية.

 


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