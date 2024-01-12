المستشار القانوني لخارجية إسرائيل: مطالب جنوب إفريقيا بوقف الحرب ستجعلنا عاجزون عن الدفاع عن نفسنا

ذكر المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تال بيكر في بدء اليوم الثاني من جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، أن "الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة هي عمليات للدفاع عن الذات ضد حماس ومنظمات إرهابية أخرى".

وأضاف المستشار أن جنوب أفريقيا قدمت أمس الخميس "رواية مشوهة بشكل صارخ"، حيث إنها اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، في غزة، خلال اليوم الأول من جلسات الاستماع، حول القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة.

وتابع "إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية، فقد ارتكبت ضد إسرائيل".

وقال بيكر أن إسرائيل تقول إنها ملتزمة بالإذعان للقانون، في خضم الحرب، وأضاف "لكن تفعل ذلك في مواجهة ازدراء حماس المطلق للقانون".

وتابع أن "المعاناة المروعة للمدنيين، الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، هي نتاج استراتيجية حماس، بينما مطالب جنوب إفريقيا بأن توقف إسرائيل الحرب، ستجعل إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها".

كانت جنوب أفريقيا قد قالت أمس الخميس، وهو اليوم الأول من جلسات الاستماع، إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية "منهجية"، مستشهدة بأمثلة على العنف العسكري وتصريحات لساسة إسرائيليين وضباط عسكريين.

واستشهد أكثر من 23 ألف فلسطيني خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، 70% منهم على الأقل من النساء والأطفال، وفقا للسلطات الصحية في قطاع غزة .

وتطلب جنوب أفريقيا في دعواها من قضاة محكمة العدل الدولية إصدار أمر عاجل بوقف العمل العسكري الإسرائيلي.

وستبت المحكمة، التي يوجد مقرها في هولندا، والتي من المفترض أن تحل النزاعات بين الدول، في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك، فإن الإجراءات المتعلقة بالقضية الرئيسية- الادعاءات بالإبادة الجماعية- قد تستغرق سنوات للتوصل إلى حكم.

وترفض إسرائيل مزاعم جنوب أفريقيا وتصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إن الحرب ضد حماس في قطاع غزة "تتوافق تماما مع القانون الدولي".