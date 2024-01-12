وزير بريطاني: ضرباتنا ضد الحوثيين كانت دفاعا عن النفس

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قال وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة جيمس هيبي، إن الضربات التي وجهتها بلاده بالاشتراك مع الولايات المتحدة ضد الحوثيين كانت "دفاعا عن النفس".

وأوضح هيبي في تصريحات أوردتها شبكة الجزيرة الإخبارية: "تحركنا مع الأمريكيين الليلة الماضية ضد الحوثيين كان دفاعا عن النفس".

وأضاف أن "البحرية الملكية البريطانية لا تزال ترغب في حماية حركة الشحن".

وتابع: "سنرى ما إذا كانت هجمات الحوثيين ستتوقف، وندرس اتخاذ مزيد من الإجراءات.

ومضى قائلا: "ردنا كان محدودا وضروريا ومتناسبا، ولا نريد رؤية تصعيد في الشرق الأوسط".

كانت القوات الأمريكية والبريطانية قد وجهت ضربات مشتركة ضد أهداف للحوثيين، حسبما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".

وأوضحت سنتكوم في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أرفقته بفيديو لانطلاق المقاتلات التي نفذت الهجوم، أن الضربات استهدفت أنظمة الرادار وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع التخزين و منصات إطلاق طائرات الدرونز وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وجاءت الضربات بالتنسيق مع بريطانيا، وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين، وفقا لسنتكوم.

من جهتها، قالت القوات الجوية الأمريكية، إنها شنت ضربات ضد "60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين"، واستهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق ومنشآت تصنيع وأنظمة رادار خاصة بالدفاع الجوي.

وأضافت في بيان، أنه جرى استخدام أكثر من مئة صاروخ موجه بدقة في الضربات على الحوثيين واستخدام موارد من عموم المنطقة، بما فيها الطائرات وصواريخ توماهوك التي أطلقت من السفن والغواصات